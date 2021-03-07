الاقتصاد

أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم.. والبطاطس بين 1-2 جنيه للكيلو

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القاهرة - سامية سيد -  

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الطماطم تتراوح بين 1-1.5 جنيه للكيلو، وأسعار الملوخية بين 2-5 جنيهات للكيلو والفاصوليا بين 4-5 جنيهات للكيلو، وأسعار الكوسة بين 1.5-4.5 جنيه للكيلو. 

 

وأضاف النجيب في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن البصل يتراوح بين 3-6.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيه للكيلو، وسعر الخيار البلدى يتراوح بين 1.5- 2 جنيهات للكيلو، والخيار الصوب بين 2-2.5 جنيه، وأسعار البطاطس بين 1-2 جنيه للكيلو، واستقرت أسعار البسلة بين 3-5 جنيهات للكيلو، وجميع أصناف الباذنجان تتراوح بين 1-3 جنيها للكيلو، اما الجزر فيترواح بين 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو. 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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