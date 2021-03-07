شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم.. الطن للمستهلك بـ14000 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار مواد البناء اليوم الأحد 7-3 -2021، وفقا لما أعلنته الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية وسجل سعر طن الحديد بين 13500 – 13650 جنيها تسليم أرض المصنع، ويصل السعر للمستهلك بين 13800 – 14000 جنيه.

وبالنسبة لسعر الأسمنت للمستهلك فيتراوح بين 700-750 جنيها للطن، سعر الرمل فيتراوح بين 60-100 جنيه للمتر، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة، وأسعار الجبس وسجلت 550 - 650 جنيها للطن.

وكانت الصادرات قد ارتفعت بعدد من القطاعات الصناعية نهاية عام 2020 خلال شهرى نوفمبر وديسمبر متفوقة على كافة القطاعات الأخرى وفقا لبيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بوزارة التجارة والصناعة والتى حصل الخليج 365 على نسخه منها وجاء فى مقدمتها، صادرات قطاع مواد البناء وحققت أعلى معدل للتصدير بقيمة 987 مليون دولار، ويليها قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة وبلغت قيمتها 929 مليون دولار، وجاء فى المرتبة الثالثة من قائمة الأعلى تصديرا قطاع الصناعات الغذائية وبلغ حجم الصادرات فى شهرين 520 مليون دولار.