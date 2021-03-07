شكرا لقرائتكم خبر عن "فتيحي القابضة" تتحول للربحية وتُسجل 30 مليون ريال خلال 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال مجموعة فتيحي القابضة، المُعلنة اليوم الأحد، تحولها للربحية خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 30 مليون ريال مُقابل خسائر بلغت 9.5 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباح تشغيلية بلغت 46.3 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 3.8 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال العام 2020 إلى تحقيق ربح من بيع أسهم شركة زميلة -شركة الجوف للتنمية الزراعية- بلغ 32.1 مليون ريال خلال عام 2020، مقارنةً بعدم تحقيق ربح بيع خلال العام 2019، وذلك في إطار استراتيجية مجموعة فتيحي القابضة، عملاً بقرار مجلس إدارة المجموعة ببيع جزء يبلغ ما نسبته 5.01% من رأسمال شركتها الزميلة شركة الجوف للتنمية الزراعية حسب إعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 15 سبتمبر 2020.

وارتفعت المبيعات إلى 113.2 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 73.8 مليون ريال خلال العام 2019.

يُذكر أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي ربح بلغ 18.8 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 15.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.