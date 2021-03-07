شكرا لقرائتكم خبر عن نمو المبيعات يصعد بأرباح "حلواني إخوان" 4.1% خلال 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة حلواني إخوان، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 4.1% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 100.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 2.4 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 144.6 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 49.3 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى النمو في مبيعات الشركة في الأسواق المحلية والدولية نتيجة نجاح السياسات التسويقية و البيعية التي تم تطبيقها خلال العام. بالإضافة إلى الانخفاض في مصاريف التمويل نتيجة انخفاض اجمالي القروض بمبلغ 105 مليون ريال و كذلك انخفاض تكلفة الاقراض.

وارتفعت المبيعات إلى 1.1 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 900 مليون ريال خلال العام 2019.

يُذكر أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 81.4 مليون ريال، مُقابل صافي خسائر بلغ 1.6 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.