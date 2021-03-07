شكرا لقرائتكم خبر عن 11بنداً بعمومية "المصرية للاتصالات" أبرزها اعتماد تغييرات تشكيل مجلس الإدارة والان مع تفاصيل الخبر
كما تنظر الجمعية العامة العادية، الموافقة على إبراء أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالها بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، والموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بتقديم تبرعات خلال الفترة من موعد انعقاد الجميعة العامة العادية لاعتماد القوائم المالية لعام 2020 حتى موعد انعقاد الجمعية العامة العادية لاعتماد القوائم المالية لعام 2021 في إطار المسئولية المجتمعية للشركة تجاه المجتمع واعتماد ما تم صرفه، وتحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، واعتماد عقود المعاوضة التي أبرمت مع الأطراف ذوي العلاقة، والتي تشمل ولا تقتصر على مساهمة الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع تلك الأطراف خلال العام المالي 2021، والنظر في الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020.
وأظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بالعام الماضي حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت ومشتركي الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 14% و20% على التوالي، مع وصول عدد مشتركي خدمات المحمول إلى 7.3 مليون عميل بنسبة نمو قدرها 43% مقارنة بالعام السابق.
وبلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 11.1 مليار جنيه محققا هامش ربح قوي قدره 35%. متخطيا توقعات بداية العام، وبتحييد أثر تكلفة برنامج المعاش المبكر والتكاليف الاستثنائية، يحقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك زيادة قدرها 60% مقارنة بالعام السابق.