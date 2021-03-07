شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأحد 7-3-2021 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 7-3-2021، أمام الجنيه المصرى وذلك فى أولى أيام تعاملات البنوك، حيث استقر سعر الدولار، أما سعر صرف الجنيه الإسترلينى فسجل سعره 21.52 جنيه للشراء، 21.86 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ مسجلا 21.53 جنيه للشراء، 21.86 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وفى سياق متصل تباين سعر الدولار اليوم، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى عند 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، أما فى "الاسكندرية" فانخفض قرشين ليسجل 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع مقابل سعر إغلاق الخميس الماضى كان بـ 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.



ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:سعر الدولار اليوم استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم تباين صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لـ 18.58 جنيه للشراء، 18.82 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 18.61 جنيه للشراء، 18.82 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليومتباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لـ 21.52 جنيه للشراء، 21.86 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ مسجلا 21.53 جنيه للشراء، 21.86 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.12 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليومتباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، لـ 48.81 جنيه للشراء، و51.93 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 48.82 جنيه للشراء، و51.93 جنيه للبيع.