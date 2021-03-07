شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية.. ورأس المال يربح 5.5مليار جنيه في 10دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 5.5 مليار جنيه بعد مرور 10 دقائق على بدء جلسة التداول ليصل إلى مستوى 695.362 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.36% ليصل إلى مستوى 11487 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.11% ليصل إلى مستوى 2261 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 14004 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.26% ليصل إلى مستوى 4424 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 2208 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 3227 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، المصرية للدواجن، ريكاب للاستثمارات المالية، الأهلي للتنمية والاستثمار، الأهرام للطباعة والتغليف، راية القابضة للاستثمارات المالية، العبور للاستثمار العقاري، الإسماعيلية مصر للدواجن.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى مجلس إدارة شركتي بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، 4414 سهم، 275 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المجموعة المصرية العقارية، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي 2.5 مليون سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركة مطاحن مصر الوسطى 8147 سهم، واشترت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 10 آلاف سهم، فيما باع مجلس إدارة شركة الإسامعيلةي الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 15 ألف سهم.

أعلنت الشركة الشرقية - ايسترن كومباني، تم تنفيذ صفقة بيع أسهم خزينة خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، بنحو 450 ألف سهم.

في سياق آخر أعلنت الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج، صافي خسائر بلغ 18.66 مليون جنيه خلال 2020، مقابل خسائر بلغت 5.26 مليون جنيه خلال 2019، بنسبة نمو 254.7%، وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 29.89 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 38.68 مليون جنيه خلال العام السابق له.

كما أعلنت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، تسجيل صافي ربح بلغ 111.46 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية يناير الماضي، مقابل أرباح بلغت 136.67 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالية الماضي، بنسبة انخفاض 18.4%، وارتفعت إيرادات الشركة خلال السبعة أشهر إلى 684.69 مليون جنيه بنهاية يناير، مقابل 623.36 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.