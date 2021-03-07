شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار الدواجن اليوم.. الكيلو يتراوح بين 25-28 جنيها.. والبيض من 39-42 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن اليوم الأحد 7-3-2021 استقرارا في محلات الدواجن والمجازر الرسمية، وقال مصطفى الفيومي صاحب محل لبيع الدواجن، إن أسعار الدواجن مستقرة منذ بداية الشهر الجاري، موضحا أنه فيما يخص الدواجن البيضاء فيتراوح سعرها بين 25-28- جنيها للكيلو.

وأشار الفيومي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن أسعار الدواجن البلدى تتراوح بين 33-36 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو.

وفيما يخص أسعار البيض فسجلت الكرتونة 39-42 جنيها بالنسبة للبيض المزارع ،و أسعار كرتونة البيض البلدى للمستهلك بين 44-47 جنيها .

والجدير بالذكر أن قطاع الدواجن في مصر قادر على تصدير من 700 ألف إلى مليون كتكوت ونحو مليار بيضة سنويا، وفقا لما اعلنته شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.