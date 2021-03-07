شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بعد قرار رفع الإجراءات الاحترازية لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.27% رابحًا 117.06 نقطة ليصل إلى مستوى 9359.34 نقطة، بعد قرارها رفع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.88% خاسرًا 228.55 نقطة ليصل إلى مستوى 25685.95 نقطة، وبلغ حجم التداول 121.3 مليون سهم بقيمة 3.3 مليار ريال.

صعد 20 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 4.29%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.84%، يليه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.47%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.89%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والمواد الأساسية بنسبة 1.78%، 1.77%، على التوالي، قم قطاع الطاقة بنسبة 1.75%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.55%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.35%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.17%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.15%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.85%، فيما تراجع قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.10%.

وقفز 155 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "متطورة" بنسبة 8.21%، ثم سهم "سابتكو" بنسبة 7.43%، ثم سهم "أنابيب" بنسبة 5.57%، وتراجع 29 سهماً على رأسها سهم "الخريف" بنسبة 3.49%، ثم سهم "جازادكو" بنسبة 2.87%، ثم سهم "جاكو" بنسبة 2.64%، فيما تصدر سهم "متطورة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 288.9 مليون ريال سعودي.

في سياق متصل أعلنت شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية، إعادة تشغيل مراكزها الترفيهية ودور العرض السينمائي التابع للشركات الشقيقة وتشغيل كافة خدمات المطاعم والمقاهي اعتبارًا من اليوم الأحد، على أن يستمر إيقاف تشغيل صالات الحفلات وقاعات الاجتماعات وبعض المرافق الفندقية وذلك طبقا لقرار الجهات المعنية.

في سياق آخر أعلن البنك الأهلي التجاري، قراره باسترداد كامل الصكوك المصدرة من الفئة 1 والبالغ قيمتها 2.7 مليار ريال سعودي في تاريخ 23 مارس 2021م، بالقيمة الاسمية لها، وطُرِحت هذه الصكوك طرحاً خاصاً في تاريخ 23 ديسمبر 2015م بمبلغ وقدره 2.7 مليار ريال سعودي، تحت تصنيف "رأس مال ثانوي من الفئة 1" وفقاً لاتفاقية بازل 3 الإطارية.