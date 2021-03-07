شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصة الكويت بالمستهل.. وإيقاف تداول 9 أسهم لعدم سدادها رسوم الاشتراك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.70% رابحًا 39.18 نقطة ليصل إلى مستوى 5692.76 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.88% رابحًا 54.30 نقطة ليصل إلى مستوى 6218.31 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.08% رابحًا 3.56 نقطة ليصل إلى مستوى 4652.75 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.11% رابحًا 5.42 نقطة ليصل إلى مستوى 4833.81 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 99.6 مليون سهم بقيمة 17.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 4182 صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.59%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.97%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.86%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.41%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.28%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.27%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.14%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 1.83%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.92%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.20%.

في سياق متصل أعلنت بورصة الكويت، سيتم وقف التداول على أسهم 9 شركات، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 16 مارس الجاري، لحين سداد رسوم الاشتراك، وهم؛ شركة أجوان الخليج العقارية (موقوفة)، شركة المال للاستثمار (موقوفة)، شركة تمكين القابضة (موقوفة)، شركة أبيار للتطوير العقاري (موقوفة)، شركة مينا العقارية، الشركة العالمية للمدن العقارية، شركة المعدات القابضة، شركة الصلبوخ التجارية، شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة.

كما أعلنت بورصة الكويت، تعطل البورصة أعمالها يوم الخميس الموافق 11 مارس الجاري، على أن يستأنف الدوام الرسمي كالمعتاد اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 14 مارس الجاري.

في سياق آخر أعلنت شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية، اجتماع مجلس إدارة الشركة، يوم الخميس الموافق 11 مارس الجاري، للإطلاع والمصادقة على محضر الاجتماع رقم 5 لسنة 2020 المنعقد بتاريخ 12 نوفمبر عام 2020، ومناقشة واعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، ومناقشة التوصية بتوزيع أرباح عن العام 2020 ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة للعام 2020.