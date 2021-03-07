الاقتصاد

هبوط هامشي لبورصة دبى بالمستهل بضغوط تراجع سهم "دو"

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القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.01% خاسرًا 0.47 نقطة ليصل إلى مستوى 2568.85 نقطة، وبلغ حجم التداول 36.1 مليون سهم محققة ما قيمته 43.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 580 صفقة لعدد 24 سهماً، وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاتصالات بنسبة 2.02%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 0.83%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.22%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.17%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.99%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.54%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.52%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.24%.

 

وقفزت 9 أسهم ببورصة دبي، بمستهل جلسة الأحد، على رأسها سهم شركة أرامكس بنسبة 1.82%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 1.30%، وتراجع 11 سهماً على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 9.55%، ثم سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو بنسبة 2.02%، فيما تصدر سهم شركة أمانات القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 16 مليون ورقة بقيمة 13.4 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.59%.

 

وكان المؤشر العام لسوق دبي المالي، قد صعد خلال جلسات الأسبوع الماضي، بنسبة 0.1% رابحاً 41.84 نقطة ليغلق عند مستوى 2569.32 نقطة، وربح رأس المال السوقي 4.17 مليار درهم ليغلق عند مستوى 350.35 مليار درهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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