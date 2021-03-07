شكرا لقرائتكم خبر عن 121 شركة جديدة تستثمر الفرص السياحية في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود واصل القطاع السياحي في دبي تسجيل مستويات قوية من النمو في أعداد الشركات السياحية الجديدة، وذلك على الرغم من التحديات التشغيلية التي رافقت تفشي وباء «كوفيد-19»، وأرهقت قطاع السياحة والسفر على المستويين الإقليمين والعالمي. وشهدت دبي نمواً في عدد الشركات السياحة الجديدة خلال شهري يناير وفبراير 2021 بنسبة 18.6%، وذلك مقارنة مع مرحلة ما قبل تفشي وباء فيروس «كوفيد-19» خلال الفترة المقابلة من العام 2020.

نمو 18.6% خلال يناير وفبراير 2021

4187 إجمالي أعداد الشركات السياحية في دبي

79 فندقاً جديداً تفتتح في الإمارة خلال 2021

ويعكس هذا النمو السنوي في أول شهرين من العام 2021 مقارنة مع مرحلة ما قبل الوباء في 2020، على الرغم من بعض التراجع على أساس شهري، مدى جاذبية القطاع السياحي في دبي، واهتمام المستثمرين المحليين والعالميين بقطاع السياحة في المدينة، التي أثبت قدرتها على التعامل مع تحديات الوباء.

وتفصيلاً، ارتفع عدد الرخص السياحية الجديدة في دبي في شهري يناير وفبراير 2021 بنسبة 18.6% لتصل إلى 121 رخصة جديدة، مقارنة مع 102 رخصة جديدة خلال شهري يناير وفبراير 2020، وذلك وفقاً لبيانات خارطة الأعمال.

وسجلت الرخص السياحية في دبي قفزة قوية خلال يناير 2021 بنسبة 34% إلى 67 رخصة جديدة، كما ارتفع عدد الرخص السياحية في فبراير بنسبة 4% إلى 54 رخصة جديدة.

«إكسبو 2020 دبي»

وسجلت أعداد الشركات السياحية الجديدة مطلع العام الجاري 2021 بداية قوية في يناير، كما واصل القطاع نموه في فبراير، فيما يتوقع أن تزداد أعداد الشركات السياحية مع اقتراب موعد انعقاد معرض «إكسبو 2020 دبي»، بالإضافة إلى عودة السياحة الدولية مع قيام دول العالم بتخفيف القيود المفروضة على السفر خاصة لأغراض الترفيه، ما يعطي دفعة قوية للقطاع على مستوى العالم.

وأظهرت البيانات نمواً في إجمالي عدد الشركات السياحية العاملة في دبي بنهاية فبراير 2021 بنسبة 1.2% إلى 4187 شركة، مقارنة مع 4139 شركة بنهاية يناير 2021، بينما ارتفعت بنسبة 2.65% مقارنة مع 4079 شركة بنهاية ديسمبر 2020.

ختم «دبي الضمانة»

وكانت دبي من أوائل المدن السياحية على مستوى العالم التي بدأت باستقبال السياحة الدولية من يوليو 2020، وللتأكد من صحة وسلامة الجميع، أطلقت دبي خلال العام 2020، مبادرة ختم «دبي الضمانة» للتأكد من امتثال المنشآت السياحية والتجارية بما فيها الفنادق، ومراكز التسوق ومحال التجزئة، والمطاعم، والوجهات السياحية والترفيهية لجميع بروتوكولات الصحة العامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وكذلك حسن إدارة هذه الأزمة.

ويجري إعطاء الختم لتلك المنشآت الملتزمة، على أن يكون صالحاً لمدة 15 يوماً، يتم تُجديده كل أسبوعين بعد جولات تفتيشية لموظفي الجهات المختصة التي تقوم بتفقّد تلك المنشآت باستمرار.

وانعكست هذه الإجراءات على أداء القطاع السياحي في دبي، حيث استقبلت فنادق دبي خلال يناير/ كانون الثاني 2021 نحو 452 ألف زائر دولي. وبحسب بيانات «دبي للسياحة»، حقق القطاع الفندقي في المدينة معدلات إشغال مرتفعة لتصل إلى 69%، وذلك على الرغم من تأثيرات «كوفيد-19» وتراجع أعداد السياحة الدولية على مستوى العالم.

وتعطي الأرقام في قطاع السياحة في دبي نظرة تفاؤل مستقبلية ترتبط بمدى تزايد وتيرة اللقاحات حول العالم، وتراجع حدة التفشي وأعداد الإصابات الجديدة في الدول.

79 فندقاً جديداً

ومن المتوقع أن تشهد دبي تسليم 79 فندقاً جديداً خلال العام الجاري، وذلك وفقاً لتقرير «توب هوتيل بروجيكتس»، في إطار خطط المجموعات الفندقية المحلية والعالمية للتوسع في سوق السياحة في دبي.

وبالتزامن مع الافتتاحات الفندقية الجديدة التي تضيف معروضاً جديداً من الغرف والشقق، خرجت بعض المنشآت الفندقية القديمة من السوق، وهذا ما انعكس في تراجع عدد المنشآت الفندقية في المدينة بنهاية يناير/كانون الثاني 2021.

