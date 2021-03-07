شكرا لقرائتكم خبر عن البابا فرانسيس يغادر كردستان متجهاً إلى الموصل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار البابا فرنسيس في اليوم الثالث من زيارته التاريخية للعراق، الأحد، أربيل في الشمال، حيث أحيا قداساً في الهواء الطلق يضمّ الآلاف، قبل أن يتوجّه إلى الموصل وقرقوش اللتين عانتا على مدى 3 سنوات انتهاكات تنظيم «داعش» الإرهابي. في أربيل لقي استقبالاً رسمياً، قبل أن يستقل مروحية إلى الموصل، حيث يترأس الحبر الأعظم صلاة «من أجل أرواح ضحايا الحرب» في ساحة حوش البيعة.

وكان البابا ندّد بكلمته، السبت، من أور في جنوب العراق بـ«الإرهاب الذي يسيء إلى الدين»، مضيفاً «نحن المؤمنين، لا يمكن أن نصمت عندما يسيء الإرهاب للدين. بل واجب علينا إزالة سوء الفهم».

ولا يوجد في نينوى ملعب رياضي مناسب أو كاتدرائية لإقامة قداس بابوي، كما يوضح رئيس أساقفة الموصل ميخائيل نجيب لفرانس برس.

ويضيف أن «14 كنيسة مدمرة، سبع منها تعود للقرون الخامس والسادس والسابع». بعد الموصل، يزور البابا بلدة قرقوش. ويستعدّ سكانها لاستقباله بهدية فريدة تعكس تراث منطقتهم، عبارة عن وشاح صمم له خصيصاً، إضافة إلى استعدادات أخرى من زينة ورايات ترحيباً به. وهذه أول زيارة بابوية على الإطلاق للعراق، يحقق فيها فرنسيس حلماً لطالما راود البابا الأسبق يوحنا بولس الثاني. لكن بالإضافة إلى التحديات الأمنية، تأتي الزيارة وسط تحدٍّ صحي أيضاً، مع زيادة بأعداد الإصابات بكوفيد-19، حرمت الحشود من ملاقاة البابا وإلقاء التحية عليه. وتنعم أربيل بوضع أمني مستقرّ نسبياً، كما أن وضع البنى التحتية فيها جيّد. وعندما اجتاح «داعش» الإرهابي شمال العراق، لجأ مئات آلاف المسيحيين والمسلمين والإيزيديين إلى إقليم كردستان العراق.