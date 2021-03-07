شكرا لقرائتكم خبر عن كامكو إنفست الكويتية: وقعنا صفقات بقيمة 620 مليون دولار خلال 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف فيصل منصور صرخوه، الرئيس التنفيذي لدى كامكو إنفست، أنه برغم الخسائر الكبيرة للشركة في نهاية عام 2020 إلا إنه كان عاما جيدا على الصعيد التشغيلي حيث تم توقيع صفقات بـ620 مليون دولار في فرص عقارية وفرص بأسواق الدين والاستحواذ.

وأوضح أنه من الناحية المالية، استطاعت الشركة زيادة السيولة، وتخفيض المطلوبات والمصاريف بنحو 25%، وفق موقع قناة العربية.

وأشار إلى أن شركة كامكو قد أدارت 6 إصدارات دين محلية وعالمية في 2020 معظمها لمؤسسات مالية. لافتا إلى أنه في الفترة المقبلة ستشهد شركات متخصصة كبرى ستهتم في عمليات الدمج والاستحواذ.

وتكبدت شركة "كامكو إنفست" خسائر في الربع الرابع من 2020، بلغت 1.3 مليون دينار، مقارنة مع أرباح في الفترة المقابلة من عام 2019 بلغت 2.1 مليون دينار.

وعلى مدار عام 2020، تكبدت الشركة خسائر بلغت نحو 2.7 مليون دينار، مقارنة مع أرباح في عام 2019 بلغت نحو 3 ملايين دينار.