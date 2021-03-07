شكرا لقرائتكم خبر عن المراكز العربية: قد نرفع حصتنا في "فوغا كلوسيت" بعد 3 سنوات من الصفقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال طارق التويجري، نائب الرئيس التنفيذي لشركة المراكز العربية، إنه تم الاستحواذ على نسبة 25.5% في شركة فوغا كلوسيت ليميتد الإنجليزية، بينما استحوذت "فواز الحكير" على نسبة مماثلة 25.5%.

وأشار التويجري إلى أن شركة "المراكز العربية" قد تلجأ إلى رفع حصتها في شركة فوغا كلوسيت ليميتد بعد 3 سنوات من الصفقة، بحسب مستوى أدائها وربحيتها.

وأكد أن شركة فوغا كلوسيت ليميتد ستستمر في التشغيل بشكل مستقل وفق إدارتها الحالية، بحسب موقع قناة العربية.

ونوه على أن هذه الخطوة ستنعكس على توسعة أعمال الشركة في قطاع التجزئة، وذلك عن طريق تعزيز الخدمات المقدمة للمستأجرين من جهة، وتحسين وتوسعة المنصة من جهة أخرى، بالإضافة إلى تقديم خيارات شرائية متنوعة للزوار بهدف مواكبة التغيرات في أداء المستهلكين.

وأعلنت شركتا "المراكز العربية" و"فواز الحكير" السعوديتان الأسبوع الماضي توقيعهما اتفاقية للاستحواذ على نسبة 51% في شركة فوغا كلوسيت ليميتد بقيمة نحو 138 مليون ريال.

هذا وسيتم ضخ 12 مليون دولار ما يعادل نحو 45 مليون ريال في رأسمال الشركة لزيادة تواجدها في السوق السعودية وتعزيز نمو قاعدة عملائها ودعم دمج العلامات التجارية التابعة لشركة الحكير وشركة المراكز العربية في منصة التجارة الإلكترونية.

تجدر الإشارة إلى أن فوغا كلوسيت ليميتد هي منصة إلكترونية لبيع الأزياء، يقع مقرها في بريطانيا وتوفر أكثر من 400 علامة تجارية، فيما يزور هذه المنصة أكثر من 12 مليون مستخدم من منطقة الشرق الأوسط.