شكرا لقرائتكم خبر عن الخريِّف السعودية تتطلع للاستحواذ على أعمال جديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تتطلع شركة الخريِّف لتقنية المياه والطاقة إلى الاستحواذ على أعمال جديدة لمساعدة شركة المرافق التي تتخذ من الرياض مقراً لها على الاستمرار في التوسع إقليمياً.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي، رامي موصلي، إن الشركة تخطط أيضا لمضاعفة إنفاقه الرأسمالي ثلاث مرات هذا العام إلى 6% من إجمالي الإيرادات أثناء تنفيذه لمشاريع جديدة، مضيفا أنه سيتم تمويلها من خلال القروض، بحسب موقع قناة العربية.

وجمع المساهمون الرئيسيون بالشركة، بما في ذلك شركة مجموعة الخريِّف وشركة الخريِّف للتطوير، 540 مليون ريال (144 مليون دولار) الشهر الماضي من بيع حصة 30%.

وقامت الشركة بتسعير طرحها العام الأولي عند 72 ريالاً، وهو الحد الأقصى للنطاق، مستغلة طلباً قوياً من المستثمرين الذين دعموا العديد من الصفقات في المملكة العربية السعودية العام الماضي.

وتعد شركة الخريِّف، التي تتعامل مع حقول المياه والصرف الصحي في المملكة الغنية بالنفط، الأولى التي يتم إدراجها في سوق الأسهم السعودية الرئيسي هذا العام. وتضم بعض الشركات المملوكة للحكومة في المملكة ووزارة المياه والبيئة والزراعة من بين عملائها.