شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن عودة العمل في المطاعم والأنشطة الترفيهية والسينما بدء من اليوم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أنه تقرر عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية.

شمل القرار عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بأماكن الألعاب الداخلية المستقلة، أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، ونحوها وصالات المراكز الرياضية، وتقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 23 رجب 1442هـ الموافق 7 مارس 2021، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وشدّد مصدر في وزارة الداخلية السعودية على ضرورة التزام الجميع بتلك الإجراءات، بما فيها استمرار توزيع الصلوات على الجنائز في المقابر على جميع أوقات اليوم، وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة للأنشطة كافة، وذلك للمحافظة على الصحة العامة للمجتمع، وحماية المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية على جميع المستويات.

وكانت الوزراة أعلنت في مطلع فبراير الماضي عن 9 إجراءات إحترازية جديدة لمواجهة وباء كورونا، مع ظهور مؤشرات لارتفاع في المنحنى الوبائي في بعض مناطق المملكة.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن القرار جاء"إلحاقا بالبيان الصادر في 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ).