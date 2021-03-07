شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودي "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 7 حتى 11 مارس الجاري، اجتماع الجمعية العمومية لشركة الأندلس، تبوك الزراعية، سويكورب وابل ريت، بالإضافة إلى أحقية توزيع أرباح شركة أسمنت المدينة.

وتبدأ، اليوم الأحد، عملية بناء سجل الأوامر لشركة ذيب، على أن تنتهي يوم 15 مارس 2021.

ويُستحق، اليوم الأحد، توزيع أرباح شركة أسمنت المدينة عن النصف الثاني من عام 2020، بقيمة 70 مليون ريال، بواقع 0.5 ريال للسهم، وبواقع 5% من قيمة الأسهم الإسمية.

هذا وتنتهي، يوم الإثنين، فترة طرح أسهم شركة فايف كلرز عبر منصة التمويل الجماعي المحدودة "سكوبير".

ويصوت مُساهمو الأندلس العقارية، يوم الإثنين، على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 10 مارس الجاري ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 9 مارس 2024.

وتصوت الجمعية العمومية لشركة تبوك الزراعية، يوم الثلاثاء المُقبل، على زيادة راس مال الشركة من 241.767 مليون ريال إلى 391.767 مليون ريال، بزيادة 150 مليون ريال، وبذلك ترتفع أسهم الشركة من 24.176 مليون سهم، إلى 39.176 مليون سهم.