شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى اليوم.. الكبدة تتراوح بين 110-140 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم الأحد 7-3-2021 ، داخل محلات الجزارة والهايبر ماركت.

وقال مصطفى فرغلي صاحب محل جزارة أن أسعار اللحوم الكندوز تتراوح بين 120 - 140.جنيها للكيلو،. وأسعار البفتيك والاستيك كندوز لتتراوح بين 120-140جنيها فى الكيلو ، أسعار الكوارع الواحدة تتراوح بين 80-120جنيها.

وأضاف فرغلي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 أن سعر اللحم المفروم العادي يتراوح 110-125جنيها الكيلو،وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها للكيلو، و أسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو.

وكان تقرير الإدارة العامة للمجازر التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة قال، إن إجمالى عدد المذبوحات من الحيوانات الحية المحلية خلال الشهر الماضى قد بلغت (150,693) رأسا من الأبقار والجاموس، فيما بلغ إجمالي ما تم ذبحه من دواجن داخل مجازر الدواجن المعتمدة وتحت إشراف الطب البيطرى فى جميع أنحاء الجمهورية (6,292,555 ) طائر من أجل وصول لحوم سليمة الى المستهلكين ومكافحة الامراض التى تنتقل عن طريق اللحوم المذبوحة خارج المجازر.