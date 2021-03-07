شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل وسائل نقل المواد البترولية فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تفاصيل النشرة السنوية لوسائل نقل المواد البترولية والغاز الطبيعى فى مصر عام 2019/2020.

ورصد انفو جراف صادر عن الجهاز أهم المؤشرات فيما يلى:

بلغ إجمالى الكميـات المنقـولة بواســطـة وســائـل نقــل المــواد البتروليــة 150.5مليون طن مترى عام 2019/2020 مقابل 149.8مليون طن مترى عام 2018/2019بنسبة زيادة قدرها 0.4 %.

وبلــغ اجمالى الكميات المنقولـة من المواد البترولية بواسطـــة صهــاريج السكــك الحديديــة 276.9 ألف طن مترى عـام 2019/ 2020 بمتوسـط تكلفـة نقـــل للطـــن قدرها 74 جنيــه مقــابل 282.5 ألـف طـن مترى عام 2018/ 2019 بنسبة انخفاض قدرها 2%وهى تمثل اقل كميات تم نقلها.

بلغت الكــميـات المنقولة باللوارى 19.2مليون طن مترى عـام 2019/2020 بمتوسط تكلفة نقل للطن قدرها 54 جنيه مقابل 27مليون طن مترى عام 2018/2019 بنسبة انخفاض قدرها 28.8%.

بلغت الكميات المنقولة بواسطة خط سوميد 64.1 مليون طن مترى عام 2019 / 2020 وهى تمثل أعلى كميـات تم نقلهــا مقـابـل 61.2مليون طن مترى عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 4.7٪.

بلغ اعداد خطوط أنابيب البتـرول الرئيسـيـة83 خط بإجمالى اطوال5.9 ألف كم عام 2019/2020 مقابل 80 خط بإجمالى اطوال 5.8 ألف كم عام 2018/2019.

بلغ اجمـالى الكميات المنقولة من المواد البترولية متضمنة )المنتجات البترولية، الخام، المتكثفات، البوتاجاز( بواسطـة خطــوط انابيب البترول 59.1 مليـون طـن متــرى عام 2019/2020 بمتوسط تكلفـــة نقــل للطــن علـى التوالى قدرها) 485، 405، 164، 402 ( جنيه مقابل 55.5 مليون طن عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 6.5%.

بلغت الكميات المنقولة من الزيت الخـام والمنتجــات البتروليــة بالنـاقلات السـاحلية المستأجرة 7.8 مليـون طـن عام 2019/ 2020 بمتوسط تكلفــة نقل للطن قدرها 133جنيه مقابل 5.9 مليون طن مترى عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 32.2%.

بلغت الكميات المنقولة من الغاز الطبيعى 61.2 مليار متر مكعب 2019/2020 منها:

- 59.3 مليار متر كعب للسوق المحلى بنسبة 96.9%

- 1.9 مليار متر مكعب للتصدير بنسبة 3.1%، بمتوسط تكلفة نقل المتر المكعب 0.04 جنية لكل منهما مقابل 63.8 مليار متر مكعب عام 2018/2019.