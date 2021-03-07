شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يغلق على انخفاض لجني الأرباح – تحليل صباحي – 07-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني المؤشر مكاسب ارتفاعاته الأخيرة، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.73% بما يعادل -68.00 نقطة، وليحاول المؤشر في الوقت نفسه اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بنطاق قناة سعريه، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ عودة توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نرجح ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، بشرط تأكيد اختراقه مستوى المقاومة 9,250.00، ليستهدف مستوى المقاومة 9,500.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9,100.00 ومستوى المقاومة 9,500.00.