شكرا لقرائتكم خبر عن سيرا يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 07-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسى سهم سيرا (1810) باللون الأخضر في آخر جلساته، لينجح السهم بهذا الارتفاع في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، ومع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب حادة بلغت نسبتها 4.97% بما يعادل 0.88 نقطة، مصحوباً في ذلك بارتفاع ملحوظ في احجام التداول.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 18.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 20.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.00 ومستوى المقاومة 19.40.