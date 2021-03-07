شكرا لقرائتكم خبر عن دراية ريت يرتفع بمحاذاة خط اتجاه صاعد – تحليل صباحي – 07-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم دراية ريت (4339) في آخر جلساته، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة 11.60، ليحقق السهم مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.34% بما يعادل 0.04 نقطة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 11.60، ليستهدف مستوى المقاومة 12.24.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.54 ومستوى المقاومة 12.00.