شكرا لقرائتكم خبر عن اليمامة للحديد يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 07-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم اليمامة للحديد (1304) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.63% بما يعادل 1.00 نقطة، ليهاجم من جديد مستوى المقاومة الحالي 39.70.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاص في حالة اختراقه للمقاومة 39.70، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 44.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 36.40 ومستوى المقاومة 42.00.