شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الاستثمار والتمويل يصعد لليوم التاسع على التوالي – تحليل صباحي – 07-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع مؤشر الاستثمار والتمويل (TDFI) في آخر جلساته، ليسجل سلسلة مكاسب استمرت لتسعة جلسات متتالية، محققاً مكاسب جديدة بلغت نسبتها 3.90% بما يعادل 233.41 نقطة، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لذلك نحن نتوقع استمرار ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 6,500.00، طيلة ثبات الدعم 5,500.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5,700.00 ومستوى المقاومة 6,500.00.