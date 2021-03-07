شكرا لقرائتكم خبر عن تمويل خليج (GFH) مازال الأداء سلبي -تحليل صباحي- 07-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال الأداء للسهم سلبي على المدى القصير، حيث اغلق الأسبوع الماضي عند مستوى 52.70 فلس، بالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الانخفاض لمستوى الدعم 50 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 55.50 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 52.3 بينما مستوى المقاومة هو 53.6 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط