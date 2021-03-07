شكرا لقرائتكم خبر عن خليج ب (GBK) يغلق عند أدني مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 07-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات الخميس الماضي عند أدني مستوى له خلال الجلسة وهو 214 فلس، مستقرا بذلك اسفل الحد السفلي لمؤشر بولينجر باندز، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 210 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 218 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 213.0 بينما مستوى المقاومة هو 216.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط