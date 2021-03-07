شكرا لقرائتكم خبر عن كابلات (CABLE) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 07-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لثالث جلسة على التوالي ليغلق عند مستوى 855 فلس،في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 800 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 900 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 850.0 بينما مستوى المقاومة هو 865.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط