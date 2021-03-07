شكرا لقرائتكم خبر عن كامكو (KAMCO) ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 07-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بفجوة سعرية خلال تداولات اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 74 فلس، لينزلق بذلك اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم 71 فلس كمستوى أول ثم 67 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 78 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 73.2 بينما مستوى المقاومة هو 75.6 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط