شكرا لقرائتكم خبر عن مشاعر (MASHAER) الأنظار تتجه لأسفل -تحليل صباحي- 07-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم مزيدا من الخسائر خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 57 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمتوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما نتوقع معه تراجع السهم مرة أخرى للوصول لمستوى الدعم 55 فلس كمستوى أول ثم 51.50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 60 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 56.2 بينما مستوى المقاومة هو 58.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط