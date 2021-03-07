شكرا لقرائتكم خبر عن مينا (MENA) ينخفض لثاني جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 07-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق الأسبوع الماضي عند مستوى 33.60 فلس، في ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يواصل عمليات جني الأرباح للوصول لمستوى الدعم 32 ثم 28 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 35 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 33.0 بينما مستوى المقاومة هو 34.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط