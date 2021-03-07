شكرا لقرائتكم خبر عن بيتك ريت (BAITAKREIT) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 07-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 1048 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 1030 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1055 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 1,045.0 بينما مستوى المقاومة هو 1,051.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط