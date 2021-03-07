شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يخسر مكاسب الأسبوع -تحليل صباحي- 07-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر المؤشر مكاسبه التي حققها خلال الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 6164 نقطة، في ظل استمرار الأداء السلبي للمؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق المؤشر لمستوى الدعم الحالي عند 6150 نقطة، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 6000 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,129 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,199 نقطة