شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يواصل التراجع -تحليل صباحي- 07-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر تراجعه ليغلق الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 10004 نقطة، مقتربا بذلك من مستوى الدعم الحالي عند 9950نقطة، والذي نحذر من اختراقه، حيث في هذه الحالة سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 9600 نقطة، لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الأيام القادمة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9,913 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,069 نقطة