شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يتحضر بشكل مخيب لما ينتظره من اختبارات صعبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحضر أرسنال بشكل مخيب لما ينتظره من اختبارات صعبة في الأيام المقبلة، وذلك بتعادله مع مضيفه بيرنلي 1-1 السبت في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ودخل فريق المدفعجية اللقاء باحثاً عن الثأر من بيرنلي الذي فاز عليه ذهاباً في ملعبه 1-صفر، لكن ورغم تجنبه السقوط مرتين أمام الأخير خلال موسم واحد للمرة الأولى منذ 1962-1963، غادر بنقطة واحدة مخيبة.

وبتعادله الخامس للموسم، رفع فريق أرتيتا رصيده إلى 38 نقطة في المركز العاشر وبفارق تسع نقاط عن جاره تشلسي صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، ما يجعل مشواره في «يوروبا ليج» مصيرياً هذا الموسم لأن الفوز باللقب سيمنحه بطاقة العودة إلى دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2016-2017.

وقال الإسباني ميكيل ارتيتا مدرب أرسنال: إنه أمر معقّد حقيقة لدي شعور أنه نظراً للطريقة التي نلعب بها راهناً، نحن قادرون على الفوز بأي مباراة ولكن إذا أعطيت شيئاً للخصم (في إشارة إلى الخطأ الدفاعي)، أي شيء قد يحصل هذه النقطة التي يجب أن نعمل على تحسينها كثيراً.

وبهذه النتيجة، تحضر أرسنال الذي حافظ على سجله الخالي من الهزائم على ملعب منافسه للمباراة التاسعة توالياً، وتحديداً منذ ديسمبر 1973، بطريقة مهزوزة لزيارته الخميس إلى اليونان حيث يلتقي أولمبياكوس في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة «يوروبا ليج» حيث يأمل تجنب سيناريو الموسم الماضي حين خرج من دور الـ32 على يد منافسه بعد فوزه ذهاباً في بيرايوس 1-صفر وخسارته إياباً في ملعبه 1-2 بعد التمديد.

وستكون مباراة الخميس الأولى لأرسنال ضمن سلسلة من المواجهات الشاقة، إذ إنه مدعو للقاء جاره توتنهام الأحد في الدوري ثم أولمبياكوس إياباً وبعدها جاره الآخر وست هام الذي فرض نفسه مفاجأة الموسم بامتياز، قبل أن يلتقي ليفربول حامل اللقب.