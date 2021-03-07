شكرا لقرائتكم خبر عن عزة سليمان: الإمارات تحتفل بالمرأة بعام استثنائي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت المهندسة عزة سليمان، عضو سابق في المجلس الوطني الاتحادي الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية: «يحلّ يوم المرأة العالمي، والإمارات تحتفل بعام استثنائي لكونه تتويجاً لخمسين عاماً مضت ونستعد فيه لخمسين عاماً مقبلة بمزيد من التميّز والازدهار».

وأضافت في كلمة بمناسبة يوم المرأة العالمي: اختارت الأمم المتحدة شعار «المرأة في الصفوف القيادية لتحقيق مستقبل من المساواة في عالم كوفيد-19» للاحتفاء بالجهود الهائلة التي تبذلها المرأة والفتاة حول العالم في سبيل تشكيل مستقبل ينعم بمزيد المساواة والتعافي.