«طوارئ الشارقة» يرصد التجمعات في الساحات والميادين

الشارقة:”الخليج 365”

واصل الفريق المحلي للطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الشارقة، بالتعاون مع الشركاء من الجهات المختصة، بنجاح، حملته للتدقيق على الملاعب التي تمارس فيها الأنشطة الرياضية وسط الأحياء بصورة عشوائية، من أجل رفع الوعي الصحي بين أفراد المجتمع، وتحرير المخالفات للأشخاص غير الملتزمين بالتدابير الاحترازية لفيروس كوفيد 19، بما يسهم في حمايتهم، وحماية أفراد المجتمع من انتشار الفيروس.

وشملت أعمال الفريق رصد التجمعات التي تقيمها بعض فئات المجتمع في عدد من الساحات الترابية والميادين العامة المنتشرة في إمارة الشارقة، سواء لممارسة الأنشطة الرياضية مثل رياضتي (الكريكت، وكرة القدم)، وغيرهما من أنواع الرياضات، أو لأسباب أخرى مختلفة تنتج عنها تلك التجمعات المخالفة، إلى جانب توعية المصلين عند ساحات المساجد قبل وبعد صلاة الجمعة، وذلك ضمن خطط التوعية بالتدابير الوقائية والاحترازية التي تبذلها في هذا الاتجاه.

وحرصت فرق العمل على تقديم النصائح والإرشادات للمخالفين، وتعريفهم بخطورة تلك التجمعات في ظل الظروف الصحية الناتجة عن جائحة كوفيد 19، وما يمكن أن تسببه من تقويض الجهود في مكافحة انتشار الإصابة بالفيروس، إلى جانب توقيع المخالفات الخاصة بتلك الممارسات، فيما تواصلت الجهود ببث رسائل توعوية عبر دوريات الشرطة، وطائرات (الدرون)، وحثت خلالها أفراد المجتمع على التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، وذلك بارتداء الكمامات الوقائية، والتقيد بمسافات التباعد الجسدي، وغيرها من الإجراءات الاحترازية.

وتابعت فرق التفتيش عملها في المناطق الصناعية، والعديد من المناطق ذات الكثافة السكانية، إلى جانب ساحات المساجد قبل وبعد صلاة الجمعة، وذلك بتسيير الدوريات وطائرات «الدرون» للوصول إلى أكبر عدد من أفراد المجتمع، تساندها في ذلك الطائرات المروحية التابعة للإدارة العامة للإسناد الأمني إدارة جناح الجو في الشارقة، لرصد وتصوير التجمعات وبث ذلك لغرفة العمليات في شرطة الشارقة مباشرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد الفريق استمرار الحملة أسبوعياً، لرصد كافة أنواع المخالفات حتى تحقق أهدافها، داعياً أفراد الجمهور إلى التعاون، وتوحيد الجهود، والإبلاغ عن مخالفي الالتزام بالإجراءات الاحترازية عبر مركز الاتصال 901، أو خدمة «حارس» عبر تطبيق شرطة الشارقة، أو بالبريد الإلكتروني [email protected].