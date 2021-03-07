67 ألف حادث بسيط تسجلها «رافد» خلال 2020

الشارقة: محمود محسن

كشف عبد الرحمن بن كنون الشامسي، مدير إدارة الحوادث وخدمات المساعدة على الطرق في شركة رافد لحلول المركبات، عن تسجيل 67 ألف و478 حادثاً مرورياً بسيطاً، خلال عام 2020 في إمارة الشارقة، لافتاً إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات والقوانين، بما يسهم في الحفاظ على حياة مرتادي الطرق، ويحقق انسيابية الحركة المرورية، ويحسن مستويات السلامة المرورية.

مسافة الأمان

وأوضح أن الدوريات التابعة لرافد رصدت من خلال الحوادث المسجلة خلال العام الماضي، مجموعة لأبرز العوامل والأسباب التي أدت إلى وقوعها، حيث شكل عدم الحفاظ على مسافة أمان كافية بين المركبات أعلى نسبة في وقوع الحوادث قدرت ب 60% من الإجمالي، فيما شكل عدم البقاء في مسار القيادة نسبة 10%، وكذلك الرجوع إلى الخلف من دون انتباه نسبة 10%، إضافة إلى 10% نتيجة التقصير وعدم الالتفات.

54 ألف بلاغ

وذكر عبدالرحمن الشامسي، أن مركز الاتصال في رافد تلقى 54 ألفاً و225 مكالمة، للإبلاغ عن الحوادث المرورية البسيطة، والاستفسارات، وطلب الخدمات المختلفة خلال عام 2020، فيما بلغ إجمالي عدد تقارير الحوادث المرورية البسيطة الصادرة للفترة نفسها في مختلف مواقع الشارقة، 67 ألفاً و478 حادثاً مرورياً بسيطاً، وذلك ضمن المهام التي تؤديها وتنفذها رافد في إمارة الشارقة، بمختلف مدنها ومناطقها، إلى جانب المهام الموكلة إليها، بحكم خبرتها وتجاربها ومؤهلاتها، حيث قدمت حزمة من النصائح، من شأنها الإسهام في التقليل من الحوادث المرورية، والمتمثلة في ضرورة الالتزام بالإشارات المرورية وقوانين السير، وترك مسافة أمان كافية ومناسبة، واستخدام الإشارات الضوئية بالمركبة للانتقال بين مسارات الطريق، إضافة إلى ضرورة التأكد من أن المركبة في حالة جيدة قبل الانطلاق والقيادة.

9413 مستخدماً

وقال إن عدد مستخدمي تطبيق رافد الذكي المتوافر على كافة منصات الهواتف الذكية بلغ 9 آلاف و413 متعاملاً خلال العام الماضي، لافتاً إلى أن التطبيق سجل زيادة في أعداد التبليغ عن الحوادث تجاوزت نسبتها 300%، موضحاً أن هناك خصماً يصل إلى 50 درهماً، لمن يستخدم التطبيق، مقارنة بالرسوم الاعتيادية لإصدار التقرير، مبيناً أن الوقت اللازم للإبلاغ عن الحادث من خلال التطبيق أقل من 15 دقيقة.

وبيَّن أن عدد الحوادث المبلغ عنها من قبل أصحاب الهمم بلغ 160 حادثاً، تم إعفاؤهم من رسوم تقرير الحادث خلال العام الماضي.

فريق رافد

ولفت مدير إدارة الحوادث وخدمات المساعدة على الطرق، إلى أن الخدمات التي قدمتها رافد خلال العام الماضي وصلت إلى 11902 خدمة.