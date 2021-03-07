شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: الانتهاء من تجهيز 50% من الشحنة الثالثة للغاز المسال للتصدير من دمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، عن أنه تم الانتهاء من تجهيز حوالى 50 % من الشحنة الثالثة للغاز المسال للتصدير من مصنع دمياط للإسالة.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أنه من المرجح تصدير الشحنة الثالثة من الغاز المسال من مصنع دمياط للإسالة قريبا.

وكانت مصادر مسئولة بقطاع البترول، قد كشفت فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن تصدير الشحنة الثانية من الغاز المسال من مصنع دمياط للإسالة خلال بداية شهر مارس الجارى حيث بلغت حجم الشحنة حوالى 157 ألف متر مكعب غاز مسال متجهة إلى الصين.

وكان موقع Verocy الهولندى المتخصص فى الاستشارات الاستثمارية فى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد نشر تقريرًا عن تقدم مصر واستمرار ازدهارها فى مجال تصدير الغاز الطبيعى المسال إلى الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة، فى ظل تنامى الطلب المتوقع على الغاز الطبيعى، وتمتع مصر ببنية تحتية متميزة لتصدير الغاز المنتج من حقولها وحقول شرق المتوسط مما يجعلها مؤهلة للمساهمة فى تأمين احتياجات الأسواق الأوروبية بصفة خاصة خلال الفترة المقبلة حيث رصد التقرير، عددًا من البوادر الإيجابية لتصدير الغاز الطبيعى المسال من مصر، وتشمل استمرار صادراته من مصنع ادكو، والتى تصل أغلبها إلى الأسواق الآسيوية خاصة الصين والهند، كما عاد مصنع دمياط لتصدير الغاز المسال إلى العمل مجددًا فى فبراير الماضى بعد توقف دام 8 سنوات.

وألقى التقرير الضوء على التصريحات الأخيرة للحكومة عن خطط التوسع فى تصدير الغاز المسال، والتى تراعى أساسيات السوق، ووضع الأسعار خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن مصر تمكنت من رفع قدراتها التصديرية من الغاز الطبيعى المسال إلى 12.5 مليون طن سنويًا بعد تشغيل مصنع دمياط لإسالة الغاز بطاقة 4.5 مليون طن مضيفا أن مصانع تصدير الغاز الطبيعى المسال فى مصر بكل من ادكو ودمياط تعد خيارًا مهمًا لمنتجى الغاز من الشركات العالمية العاملة بشرق المتوسط مثل شركة شيفرون الأمريكية التى أبدت رغبتها فى ربط الحقول البحرية التابعة لها بمصانع إسالة الغاز فى مصر، كما يتجه الفائض المحلى من الغاز إلى تسهيلات مصانع إسالة الغاز.