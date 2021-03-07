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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 349 عاملا لدى الشركات المتعثرة في سداد أجور ومستحقات عمالتها، جرى تسليمهم رواتبهم ومستحقاتهم، بحسب تقرير إدارة تسوية الأجور لشهر فبراير 2021، مشيرا إلى إغلاق ملفاتها لدى إدارة تسوية الأجور بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وأوضح التقرير أنه تم دفع مبلغ 60.5 مليون ريال تقريبا، اشتملت على رواتب متأخرة ومستحقات نهاية خدمة، وأحكام تنفيذية لصالح عمالة الشركات المتعثرة، إضافة إلى المبالغ المتبقية للشركات بعد الانتهاء من صرف الأجور والمستحقات.



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