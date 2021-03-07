منتدى المشاريع

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وسيعقد المنتدى الذي تنظمه الهيئة السعودية للمقاولين، افتراضيا هذا العام من تاريخ 22 - 24 مارس، حيث يتيح فرصة التسجيل والتقدم للمشاريع والمسابقة عليها، لمن بداخل وخارج المملكة.
ويعد المنتدى منصة لعرض المشاريع المستقبلية في الشرق الأوسط، لإيجاد الفرص للمقاولين والمستثمرين في مجال المقاولات من خلال تعرفهم على تفاصيل المشاريع الضخمة المطروحة والتقدم لها والتعرف على آلية المنافسة عليها تحت سقف واحد، مما يحسن وينظم خطط العاملين في القطاع بمعرفة الوقت الزمني للمشروعات والتكلفة المقدرة لها، ليحصل المقاول على فرص تمكنه من الارتقاء بالعمل وبناء شبكة واسعة من العلاقات وإيجاد الشراكات بين المقاولين والمستثمرين والمهتمين في قطاع المقاولات.
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