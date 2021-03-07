دليل تفاعلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حول ضريبة القيمة المضافة للمتاجر الالكترونية، أطلقته الهيئة العامة للزكاة والدخل لتمكين أصحاب المتاجر الالكترونية من الالتزام بواجباتهم المتعلقة بضريبة القيمة المضافة، وإرشادهم إلى كيفية التسجيل وتقديم الإقرار وسداد الضريبة المستحقة.

ويتضمن الدليل تعريفا للمتاجر الالكترونية، وهي تلك العاملة من خلال مواقع الكترونية مستقلة، أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، أو تطبيقات الهواتف الذكية، أو تطبيقات المحادثة الفورية.

ويوضح الدليل التزامات صاحب المتجر الالكتروني الذي تتجاوز مبيعاته السنوية 375 ألف ريال سنويا أمام هيئة الزكاة والدخل، التي تشمل التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وعرض الشهادة الضريبية في المتجر الالكتروني، ورفع الإقرارات الضريبية، وكذلك سداد الالتزامات الضريبية.