شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام جمعية مستثمرى البحر الأحمر: الحجوزات السياحية لـ"شم النسيم" مبشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تامر نبيل، أمين عام جمعية مستثمرى البحر الأحمر، إن الحجوزات السياحية لموسم أعياد الربيع "شم النسيم" مبشرة للغاية وتشهد تحسنا ملحوظا، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، بسبب جائحة كورونا وفرض القيود على السفر والسياحة عالميا.

وأضاف، أمين عام جمعية مستثمرى البحر الأحمر، فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365"، أن السوق الأوكرانى مازال يتصدر الأسواق المصدرة للسياحة لمدينة الغردقة، يليه السوق البولندى والتشيكى وعدد من الأسواق الأخرى، مشيرا إلى أن ليتوانيا استأنفت أولى رحلاتها للغردقة أول أمس.

وكشف " تامر نبيل" عن بدء عودة الحجوزات السياحية الوافدة من السوق الألمانى، تزامنا مع قرب إنهاء حالة الإغلاق التى فرضتها الحكومة الفيدرالية للحد من انتشار فيروس كورونا، متوقعا أن ترتفع الحجوزات اعتبارا من أبريل المقبل، موضحا أن إعلان الحكومة المصرية ببدء حملة التطعيم للمواطنين سيكون له مردود إيجابى فى استعادة الحركة السياحية، عقب تخفيف القيود المفروض على حركة الطيران عالميا.