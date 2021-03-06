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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستضيف في 10 مارس الحالي، العرض الختامي لخريجي برنامج مسرعة «تقدم» للأعمال الناشئة 2020 من خلال منصة افتراضية، بحضور مستثمرين ولجنة التحكيم. ويمتد برنامج مسرعة الأعمال لستة أشهر بمقر جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» في ثول، بهدف تطوير رواد الأعمال في المراحل المبكرة وتحويل أفكارهم إلى شركات ناشئة جديدة ذات إمكانات عالية، فيما تم إطلاق مسمى «بلورة الإبداع» على نسخة هذا العام، بما يعكس الضغط الشديد الذي يواجهه رواد الأعمال وسط جائحة كورونا العالمية، حيث إن براعتهم وإبداعهم في الاستجابة للأزمة تؤكد مدى ابتكار المجموعة المشاركة لهذا العام.



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