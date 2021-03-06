أزمة «واتساب» تعيد ملف الخصوصية للواجهة مجدداً

دبي: حمدي سعد

تراهن الشركات المطورة لبرامج وتطبيقات التراسل الفورية على عدم قراءة المستخدمين لشروط وأحكام تقديم الخدمات عبر عبارة «أوافق» عند تحميل أي من هذه البرامج، كما تراهن كذلك على أن غالبية المستخدمين غير مبالين بما يتعلق باستخدام بياناتهم الشخصية لأغراض أخرى تتجاوز استخدام هذا البرنامج أو التطبيق.

وأسهمت جائحة فيروس «كوفيد-19» في وضع برامج وتطبيقات التراسل الفورية بين الأشخاص وبعضهم أو استخدامها لإنجاز الأعمال كبديل لقيود الحركة والسفر، الأمر الذي فتح المجال واسعاً أمام القراصنة لسرقة البيانات واستغلالها للمساومة، في ظل انفتاح كبير على العالم الرقمي، الأمر الذي يستدعي يقظة المستخدم تجاه نوعية البيانات أو أهميتها التي يقوم بنقلها عبر هذه البرامج والتطبيقات، التي ربما تتغير سياسة الخصوصية لديها من وقت لآخر.

وتبرز خصوصية البيانات عندما تثار مسألة مشاركة البيانات مع مصدر ثالث يتجاوز حدود الشركة المطورة للبرنامج أو التطبيق والمستخدم بزعم التحديث أو تحسين الخدمة، مثلما حدث مؤخراً مع إعلان تطبيق «واتس آب» تغيير بنود الخصوصية، لتدخل على الخط تطبيقات منافسة تدعي أنها الأفضل في حماية وحفظ وتشفير بيانات المستخدمين وغيرها بهدف الحصول على أكبر عدد من المستخدمين عالمياً.

لا شيء مجانياً

ورغم طمأنة «واتس آب» تطبيق التراسل الأول على مستوى العالم بأكثر من ملياري مستخدم حالياً، تثبت الشركات المطورة لتطبيقات التراسل والمحادثات الفورية يوماً بعد يوم أن لا شيء مجانياً، ففي البداية تؤكد هذه الشركات أن تطبيقها مجاني وسهل وسلس ومتاح بجميع اللغات وغيرها من المغريات لتصل بعد ذلك إلى مسألة الاستفادة من البيانات لتحقيق أرباح مادية.

وتعمل بعض الشركات المطورة للتطبيقات على تحليل بيانات المستخدمين وتوظيفها لإجراء دراسات ومن ثم بيع النتائج لشركات الإعلانات أو الشركات التجارية بهدف بناء حملات التسويق أو لأغراض أخرى لا يعلم المستخدم عنها شيئاً.

البديل

تسبب إعلان «واتس آب» إخطار المستخدمين بشروط الخدمة وسياسة الخصوصية المحدثة، والتي يجب على الأشخاص الموافقة عليها من أجل الاستمرار في استخدام التطبيق بعد 8 فبراير/شباط المقبل، ليتوجه عدة ملايين من مستخدمي التطبيق إلى تطبيقات أخرى مثل تطبيقي «سيجنال» و«تيليجرام» اللذين حصلا على أعلى نسبة تنزيل على المتاجر الإلكترونية للهواتف الذكية، كبديل لتطبيق «واتس آب».

وشهد تطبيق سيجنال، ما يقرب من 7.5 مليون عملية تثبيت على مستوي العالم من خلال متجري آبل آب ستور، وجوجل بلاي في الفترة من 6 إلى 10 يناير الجاري، وفقا لما ذكرته شركة تحليلات السوق Sensor Tower«سينسور تاور» فيما وصل عدد المستخدمين النشطين لتطبيق«تيليجرام» خلال الأسبوع الأول من شهر يناير إلى 500 مليون مستخدم نشط حول العالم، بعد انضمام 25 مليون مستخدم جديد خلال 72 ساعة ويعد تطبيق تيليجرام من التطبيقات الصاعدة في مجال الدردشة والتراسل الفوري.

معلومات المستخدمين

تعد جميع الرسائل الخاصة بين الأفراد ومعظم الشركات على"واتسآب«محمية بالتشفير من طرف إلى طرف، ما يعني أن التطبيق لا يمكنه رؤيتها أو مشاركتها مع»فيسبوك«، كما يتم إخطار المستخدمين قبل مراسلة شركة لا تكون الرسائل فيها مشفرة ولكن، يجمع»واتساب«معلومات المستخدمين الأخرى، مثل كيف ومتى يستخدم شخص ما التطبيق، ومعلومات جهاز المستخدم.

وتنص سياسة الخصوصية الخاصة بـ»واتساب«على أنه يجوز مشاركة معلومات المستخدم التي تجمعها مع شركات»فيسبوك«الأخرى»للمساعدة في تشغيل خدماتها وعروضها وتوفيرها وتحسينها وفهمها وتخصيصها ودعمها وتسويقها.

إلغاء الاشتراك

وتقول «واتساب»: إن ممارسات مشاركة البيانات هذه ليست جديدة وقد أطلق آخر تحديث لخصوصية التطبيق على مستوى العالم العام 2016 وقدم آنذاك، لمستخدميه القدرة على إلغاء الاشتراك في مشاركة البيانات مع «فيسبوك»، وهو الخيار الذي كان متاحاً لفترة قصيرة فقط، أما في هذا التحديث الأخير، فقد تم إزالة الإشارة إلى خيار إلغاء الاشتراك الذي انتهت صلاحيته الآن.

وقال متحدث باسم «واتساب» في بيان: «التحديث لا يغير ممارسات مشاركة البيانات الخاصة بواتساب مع فيسبوك ولا يؤثر على كيفية تواصل الأشخاص بشكل خاص مع الأصدقاء أو العائلة أينما كانوا في العالم»، مضيفاً أن الشركة لا تزال «ملتزمة بشدة لحماية خصوصية الناس».

وعي المستخدمين

ورغم كل ذلك، يبقى التعويل على وعي المستخدمين تجاه التدقيق على سياسة الخصوصية التي تدعي شركات تطبيقات التراسل الفورية ومواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها توفيرها، فيما يظل عدم تشارك الخصوصيات أمراً معتبراً لعدم ترك أية فرصة لإساءة استخدام هذه المعلومات أو الصور أو الفيديوهات المتداولة عبر هذه التطبيقات والبرامج من قبل شركات أو أشخاص بهدف مساومة المستخدمين عليها مالياً أو الابتزاز لأغراض غير مشروعة أو تتنافى مع العادات والتقاليد المجتمعية.