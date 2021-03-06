شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات قدن شركاتهن لاكتتابات عامة ناجحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشير التقارير إلى أن النساء اللواتي يطلقن شركات غير قادرات على توسيع نطاق أعمالهن لتصل إلى حجم الشركات التي يؤسسها الرجال، إذ إن 28% فقط من الشركات الناشئة أسستها نساء، وفقاً لتقرير بنك وادي السيليكون لعام 2019، كما أن الشركات التي تضم فرقاً مؤسّسة بالكامل من النساء تحصل على أقل من 3% من إجمالي تمويلات رؤوس الأموال الاستثمارية في الولايات المتحدة.

وإضافة إلى ذلك، وجد بحث أجراه موقع «إنسايدر»، بالتعاون مع شركة «ناسداك» أن نحو 20 شركة فقط تتداول حالياً، أسستها نساء قادتهن إلى الاكتتاب العام.

وحصلت 4 من تلك الاكتتابات العامة في عام 2020، من أصل نحو 422 اكتتاباً عاماً في الولايات المتحدة. وإذا كانت هذه الفجوة تبدو سيئة، فهي أسوأ بكثير بالنسبة إلى النساء من السود والأقليات العرقية. ومنذ عام 2018، ذهبت 0.64% فقط من التمويلات لشركات أسستها نساء سود ولاتينيات، وفقاً لـ«بروجيكت ديان»، وهي دراسة بحثية تتعقب الاستثمار في الشركات التي أسستها الأقليات العرقية.

وفي هذا السياق تعرف إلى أبرز السيدات اللواتي قدن شركاتهن إلى اكتتابات عامة أولية ناجحة.

1-موريل سيبرت

الشركة: سيبرت فاينانشال للخدمات المالية

تاريخ الاكتتاب: يناير/ كانون الثاني 1967

القيمة السوقية: 253 مليون دولار

صنعت موريل سيبرت التاريخ عندما أصبحت أول امرأة تحصل على مقعد في بورصة نيويورك في عام 1967، بعد أن رُفض طلبها تسع مرات. توفيت سيبرت في عام 2013، ومنذ ذلك الحين استحوذت شركة «كينيدي كابوت» على شركة الخدمات المالية في عام 2016، ووسعت نطاق أعمالها لتشمل خدمات التأمين وإدارة المحافظ المالية.

2-كاثي هيوز

الشركة: أوربان وان الإعلامية

تاريخ الاكتتاب: 5 مايو/ أيار 1999

القيمة السوقية: 79 مليون دولار

أصبحت كاثي هيوز أول سيدة سوداء تقود شركة عامة عندما تم طرح شركتها الإعلامية «أوربان وان» للاكتتاب في عام 1999. واليوم تقود هيوز، المؤسسة ورئيسة مجلس الإدارة، أكبر شركة بث تلفزيونية تديرها سيدة من البشرة السمراء في الولايات المتحدة، حيث تضم الشركة 55 محطة إذاعية.

3-ديان جرين

الشركة: في إم دبليو للبرمجيات

تاريخ الاكتتاب: 14 أغسطس/ آب 2007

القيمة السوقية: 58 مليار دولار

كانت ديان جرين أحد مؤسسي شركة «في إم دبليو وير» للبرمجيات في عام 1998، وتم بيعها لشركة «ديل أي إم سي» في عام 2004، ومن ثم تم طرح أسهمها للاكتتاب العام، في الوقت الذي كانت فيه جرين تقود الشركة. وبعد أن تركت جرين الشركة في عام 2008، أصبحت الرئيسة التنفيذية لوحدة «جوجل كلاود» من عام 2015 إلى عام 2019.

4-باميلا ماروني

الشركة: مارون بايو أنوفيشن

تاريخ الاكتتاب: 2 أغسطس/ آب 2013

القيمة السوقية: 277 مليون دولار

تأسست «مارون بايو أنوفيشن» في عام 2006، وهي شركة لإدارة الآفات وتصنيع منتجات الصحة النباتية، وتوظف أكثر من 100 عامل. تقاعدت باميلا ماروني من منصبها في الشركة في أغسطس 2020. وتقدم ماروني الاستشارات للشركات الناشئة، وتشغل منصب الرئيس التنفيذي في «برايماري بايو إيه جي» و«جلوبال بايو إيه جي لينكيجز».

5-بوني أندرسون

الشركة: فيراسايت للرعاية الصحية

تاريخ الاكتتاب: 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2013

القيمة السوقية: 3 مليارات دولار

تأسست شركة «فيراسايت» في عام 2008، على يد بوني أندرسون ودوجلاس دوليجينـــاو، وهي شركـــــــة رعايـــــــة صحيــــــــة توفــــر التشخيصــــات الجينوميـــة للأورام. ويعمل في الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها أكثر من 350 موظفاً.



6-راشيل كينج

الشركة: جلايكو ميميتكس للتكنولوجيا الحيوية

تاريخ الاكتتاب: 10 يناير/ كانون الثاني 2014

القيمة السوقية: 173 مليون دولار

«جلايكو ميميتكس» هي شركة تكنولوجيا حيوية تركز على علم الأورام. وقبل تأسيسها لهذه الشركة، عملت راشيل كينج في مناصب قيادية في شركات مثل «نوفاتريس» و«جينيتيك ثيرابي». وقد قادت «جينيتيك ثيرابي» خلال اكتتابها العام واستحواذ «نوفاتريس» عليها في نهاية المطاف.

7-شيلا ليريو مارسيلو

الشركة: كير دوت كوم لرعاية الأطفال

تاريخ الاكتتاب: 24 يناير/ كانون الثاني 2014

القيمة السوقية: نحو 500 مليون دولار

أسست شيلا مارسيلو «كير دوت كوم» في عام 2006، كطريقة لمعالجة مشكلة واجهتها كأم عاملة، وهي إيجاد رعاية لأطفالها أثناء عملها . ويقدم الموقع خدمات تربط العائلات بمقدمي الرعاية. ويضم «كير دوت كوم» أكثر من 35 مليون عضو من 20 دولة. واستحوذت «أي إيه سي» على الموقع في فبراير 2020 مقابل 500 مليون دولار.

8-ليزا كونتي

الشركة: جاكوار أنيمال هيلث للأدوية

تاريخ الاكتتاب: 13 مايو/ أيار 2015

القيمة السوقية: 237 مليون دولار

تعمل شركة «جاكوار هيلث» في مجال تطوير وتسويق الأدوية النباتية. وقد عملت ليزا كونتي في تطوير الأدوية النباتية لأكثر من 30 عاماً، وهي حاصلة على درجة الماجستير في علم وظائف الأعضاء وعلم العقاقير الدوائية من جامعة كاليفورنيا سان دييجو، وماجستير في إدارة الأعمال والبكالوريوس في الكيمياء الحيوية من كلية دارتموث.

9-لين جوريش

الشركة: صنرن لتكنولوجيا الطاقة الشمسية

تاريخ الاكتتاب: 5 أغسطس/ آب من عام 2015

القيمة السوقية: 14 مليار دولار

تعمل شركة «صنرن» في مجال تكنولوجيا الطاقة الشمسية والألواح، وتتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها. تأسست الشركة على يد لين جوريش وإيد فينستر. لكونها الرئيسة التنفيذية للشركة، أدارت جوريش تثبيت أنظمة للطاقة الشمسية بقيمة تزيد على 3 مليارات دولار في 22 ولاية أمريكية.

10-جينفر دودنا

الشركة: أديتاس ميديسن للتكنولوجيا الحيوية

تاريخ الاكتتاب: 2 فبراير/ شباط 2016

القيمة السوقية: 4.5 مليار دولار

«أديتاس ميديسن» هي شركة تكنولوجيا حيوية تركز على استخدام تقنيات تحرير الجينوم لتطوير أدوية جديدة. وحصلت جينفر دودنا على جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2020، لاكتشافها أداة تحرير الجينوم CRISPR-Cas-9 في عام 2012 مع إيمانويل شاربنتييه، الباحثة والأستاذة في علم الأحياء الدقيقة.

11-تيريز تاكر

الشركة: بلاكلاين للبرمجيات

تاريخ الاكتتاب: 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2016

القيمة السوقية: 8 مليارات دولار

«بلاكلاين» هي شركة برمجيات للمؤسسات والتي تعمل على تطوير خدمات قائمة على تقنية السحابة في مجال المحاسبة والتمويل. وتبلغ القيمة السوقية للشركة أكثر من 7 مليارات دولار. وأطلقت تيريز تاكر «بلاكلاين» في عام 2001، وقبل تأسيس الشركة، عملت في مجال المحاسبة المالية وتطوير التكنولوجيا أكثر من 25 عاماً.

12-لين كاواس

الشركة: أثيرا فارما للأدوية

تاريخ الاكتتاب: 18 سبتمبر/ أيلول 2020

القيمة السوقية: 774 مليون دولار

كانت لين كاواس أول سيدة تقود شركة للاكتتاب العام في ولاية واشنطن منذ أكثر من 20 عاماً.

وتطور شركتها الصيدلانية «أثيرا» علاجات لمرض الزهايمر، وغيرها. وجمعت الشركة 204 ملايين دولار من طرحها العام الأولي.