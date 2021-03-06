انضمام المجموعة العربية للماركات الفاخرة إلى قائمة حاضنات الأعمال المعتمدة

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي عن انضمام المجموعة العربية للماركات «TALG» تحت مظلة شبكة دبي لحاضنات الأعمال.

وتهدف الحاضنة إلى ابتكار وتطوير ماركات فاخرة خاصة بها إلى جانب الاستثمار في مشاريع إماراتية في مجالات الأزياء والمجوهرات ومواد التجميل والإكسسوارات والعطور والأحذية، وغيرها من السلع الفاخرة التي يصنعها ويبدع في تصميمها أبناء الإمارات والدول العربية؛ حيث ستعمل المجموعة على إطلاق واحتضان هذه المشاريع، ودفعها للتوسع والنمو والانتشار إقليمياً وعالمياً.

وشهدت دبي، إطلاق عدد من نماذج الأعمال الناجحة التي حققت شهرة كبيرة وانتشاراً واسعاً، وقد حرصت الدولة على احتضان أصحاب المواهب والأفكار الإبداعية، مما جعل مشاريعها تصل إلى العالمية، الأمر الذي جذب شركات أجنبية لبحث فرص التعاون والشراكة مع هذه المشاريع أو الاستحواذ عليها، لذا يمكن القول إن دبي بيئة مناسبة وملاذ آمن لأصحاب الأحلام الطموحة من أجل إطلاق أعمالهم و تحقيق النمو والتوسع.

ورحب عبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بانضمام المجموعة العربية للماركات تحت مظلة شبكة دبي لحاضنات الأعمال.

وأوضح أن المجموعة ستوفر لهؤلاء المبتكرين ورواد الأعمال الدعم والرعاية المادية والمعنوية، من خلال توفير بيئة العمل المناسبة والاستعانة بأفضل طرق التسويق والترويج للتعريف بالماركات والعلامات التجارية الإماراتية في الأسواق الإقليمية والعالمية، وأولها الأسواق الخليجية.

وأكد الجناحي، أهمية رعاية ودعم أصحاب الأفكار والإبداع والابتكار سواء من مواطني الإمارات أو دول الخليج في مجال التصميم والتطوير من أجل إطلاق ماركات فاخرة يمكنها المنافسة إقليمياً وعالمياً.

وأشار إلى أن المجموعة ستكون المنصة الأمثل لهؤلاء المبدعين لاهتمامها بتنمية مهاراتهم وتطوير إمكانياتهم وتوفير البيئة المثالية لهم للإبداع والابتكار في هذا المجال الواسع والكبير والذي تقدر الاستثمارات فيه بالمليارات.

ورحب مروان بن يوسف السركال المؤسس والرئيس التنفيذي للمجموعة العربية للماركات TALG بانضمامهم إلى قائمة حاضنات الأعمال المعتمدة تحت مظلة مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإطلاق أول دفعة من أصحاب المواهب والمبتكرين من القائمين على هذه المشاريع الناشئة؛ حيث سيشكلون نواة أعمال المجموعة في مجالات الأزياء والإكسسوارات، والعطور والمجوهرات.

وأشاد بالموهبة والإبداع اللذين يتمتع بهما هؤلاء الشباب في المجالات التي يعملون فيها، مشيراً إلى أن الدفعة الأولى التي انضمت إلى المجموعة سيجري تطوير أعمالها ووضع أطر تنظيمية وتسويقية للارتقاء بها، وتوفير كل الدعم والرعاية لها بما يضمن نجاحها وتوسعها في السوق المحلي والإقليمي والعالمي.

وقال: «إننا نهتم بالاستثمار في مجال الماركات الفاخرة، وسنسعى لدعم ورعاية المبدعين الذين لديهم اهتمامات في التصميم والتصنيع للتمكن من ابتكار منتجات بمواصفات عالمية يمكننا من خلالها النمو والانتشار والتوسع، وسنحرص على التواجد في مختلف الفعاليات والمعارض الإقليمية والعالمية، والتعريف بمنتجاتنا وتصديرها؛ حيث سنتمكن من خلال عملنا من خلق فرص عمل جديده تتواكب مع الجيل الجديد واكتشاف مواهبنا العربية وتطوير إمكانيات وخلق فكر جديد في المجالات التي نستهدفها». (وام)