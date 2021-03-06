الذكاء الاصطناعي ومحتوى الكراهية

لورا هانو *

تُناضلُ المنصّات الاجتماعية، الكبيرة منها والصغيرة على حدٍّ سواء، من أجل حماية مجتمعاتها من خطاب الكراهية والمحتوى المُتطرِّف والتضليل، وقد أعلن عدد من مُثيري الشغب ينتمون إلى اليمين المُتطرِّف عبر منشوراتهم خططهم الرامية إلى اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي قبل أن يُقدِموا على تلك الخطوة فعليّاً في السادس من يناير الماضي، وربما كان الذكاء الاصطناعي أحد الحلول: ابتكار خوارزميات لكشف التعليقات السامَّة والتحريضية، وتمييزها من أجل حذفها.

وشهدت السنوات الأخيرة انتشاراً مُتسارعاً على شبكة الإنترنت للغة المُسيئة أو المُنطوية على خطاب الكراهية، واستفحلت المشكلةُ في الوقت الراهن، ففي بعض الأحيان، أدَّت التعليقاتُ السامَّة على شبكة الإنترنت إلى إثارة العنف على أرض الواقع، بدءاً من نعرات القومية الدينية في ميانمار ووصولًا إلى دعاية النازية الجديدة في الولايات المتحدة، وتُناضل منصاتُ التواصل الاجتماعي الأمريكية، عبر آلاف المراجعين البشريين لحذف أكبر قدرٍ ممكن من المحتوى المؤذي الذي لا يكفُّ عن التزايد، وقد ذُكِرَ في عام 2019 أنَّ مُراجعي محتوى «فيسبوك» مهدَّدون بخطر الإصابة باضطراب ما بعد الصدمة نتيجة تعرُّضهم المُتكرِّر لمحتوى كئيبٍ كهذا، لذا فإن الاستعانة بتعلُّم الآلة في إنجاز هذه المهمة يمكن أن يُسهم في التحكم في الحجم المتزايد من المحتوى المؤذي، مع الحدِّ في الوقت ذاته من التعرُض البشري له، في واقع الأمر، استعان العديد من أصحاب شركات التكنولوجيا العملاقة بالخوارزميات منذ سنواتٍ، جاعلين إياها جزءاً من عملية مراجعة المحتوى الخاص بهم.

ومن بين تلك الشركات «جيجسو»، إحدى الشركات التابعة لشركة «جوجل»، والتي ينصب تركيزها على تعزيز أمان شبكة الإنترنت؛ فقد أدت الشركة في عام 2017 دوراً في ابتكار «الذكاء الاصطناعي المُخصَّص للمحادثة»، وهو مشروع بحثي تآزري يهدف إلى اكتشاف التعليقات السامة على شبكة الإنترنت، غير أن إحدى الأدوات التي ابتكرها القائمون على هذا المشروع، والتي أطلقوا عليها اسم «بيرسبكتيف» قُوبلت بنقد شديد، وكان من الشكاوى الشائعة أن تلك الأداة صَممت مقياساً عامّاً للسّمِّية لم يكن مرناً بما يكفي لتلبية الحاجات المتنوعة للمنصات المختلفة؛ فبعضُ المواقع الإلكترونية قد يحتاج مثلًا إلى الكشف عن التهديدات وليس اللغة المسيئة.

واستجابةً لتلك المخاوف، دعا فريقُ «الذكاء الاصطناعي المُخصَّص للمحادثة» المطوِّرين لتدريب خوارزمياتهم الخاصة باكتشاف السمية، وإدخالها في ثلاث منافسات تستضيفها منصةُ «كاجل»، التابعة لشركة «جوجل»، وهي منصة تشتهر بمجتمع الممارسين لتعلم الآلة ومجموعات البيانات العامة والتحديات، وإسهاماً منه في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، أطلق مشروع «الذكاء الاصطناعي المُخصَّص للمحادثة» مجموعتين من البيانات العامة تحتويان على أكثر من مليون تعليق سام وغير سام من موقع «ويكيبيديا» وخدمة تدعى «سِيفيل كومنتس».

* سيانتفيك أمريكان