«شروق» تفتتح منتزهي «كشيشة» و«شغرافة» أمام الزوار

الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) عن افتتاح منتزهي «كشيشة» و«شغرافة» الواقعتين في منطقة الرحمانية بالشارقة أمام الزوار، حيث تتولى الهيئة إدارة هذين المنتزهين الجديدين. ويتضمن المنتزهان، اللذان سيضافان إلى قائمة الوجهات الترفيهية في محفظة (شروق)، مجموعة متنوعة من المرافق الاجتماعية والترفيهية والرياضية والتعليمية على مساحة تقدر بنحو 147 ألفاً و700 متر مربع.

ويشمل منتزه «كشيشة»، المخصص للعائلات، صالات لعقد ورش العمل وملاعب لكرة القدم والطائرة ومكتبة ومسرحاً للأطفال ومنطقة لأجهزة اللياقة البدنية ومضماراً للجري وللدراجات الهوائية ومناطق للألعاب ومنطقة مخصصة لهواة التزحلق بالألواح، بالإضافة إلى بحيرة اصطناعية تحتوي قسماً لإطعام البط مع وضع لوحة إرشادية خاصة حول كيفية إطعامهم.

أما منتزه «شغرافة» الذي تم تخصيصه للسيدات، فيضم صالات لعقد ورش العمل ومناطق للألعاب ومسرحاً ومضماراً للجري ومناطق لأجهزة اللياقة البدنية وملاعب لكرة السلة والطائرة.

ويمكن لزوار المنتزهين إحضار طعامهم الخاص أثناء مع المحافظة على نظافة المكان، إذ لا يسمح بالشواء في كلا المنتزهين حالياً على أن يتم تخصيص أماكن لهذه الغاية مستقبلاً.

ويستقبل المنتزهان الزوار مجاناً بدءاً من الساعة 9 صباحاً وحتى 10 مساء، أما أيام الخميس والجمعة والسبت والعطلات الرسمية، فيستمر العمل حتى الساعة 11 مساء، في حين يتم استقبال الزوار في شهر رمضان المبارك بعد أذان الظهر ولغاية الساعة 11 مساء، وسيكون مضمار الجري متاحاً خلال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة.

وقال أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي للعمليات لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): «إن تطوير منتزهي «كشيشة» و«شغرافة» اللذين يندرجان تحت إدارة «شروق» وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يعكس رؤية سموه لمستقبل الإمارة والارتقاء بجودة حياة سكانها من خلال توفير أفضل الوجهات الترفيهية والاجتماعية التي تضمن حزمة متنوعة من المرافق بما يلبي احتياجات سكان الإمارة وزوارها.

وأضاف القصير، «تحرص الهيئة من خلال تطويرها وإدارتها لمجموعة كبيرة من المشاريع الترفيهية والسياحية على توفير أنشطة مملوءة بالمرح للعائلات ضمن بيئة آمنة تتماشى مع الإجراءات الاحترازية لدولة الإمارات في ظل الظروف الصحية التي يشهدها العالم حالياً جراء جائحة «كوفيد- 19» من خلال تخصيص فرق ترافق الزائر في أي وقت يحتاج إليه لضمان حصوله على جميع المزايا والخدمات التي تقدمها هذه الوجهات».

وأشارت «شروق» إلى أنها تدعم المنتزهين باللوحات الإرشادية التي تسهل على الزوار الوصول إلى مناطق وأقسام المنتزه، بالإضافة إلى إرشادات حول حماية الطبيعة وحول الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها لحماية الزوار من جائحة «كوفيد 19» وفقاً للتعليمات الصادرة عن حكومة دولة الإمارات بهذا الخصوص.