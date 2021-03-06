شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات» تستأنف السفر إلى سان فرانسيسكو ودالاس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

استأنفت «طيران الإمارات» رحلاتها إلى كل من مطار سان فرانسيسكو الدولي ومطار دالاس فورت نورث، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتستأنف الناقلة رحلاتها إلى نيويورك اعتباراً من 1 يونيو 2021 لتصبح البوابة الـ10 لطيران الإمارات في الولايات المتحدة بعد استئناف رحلات شيكاغو، بوسطن، لوس أنجلوس، سياتل، دالاس، هيوستن، واشنطن العاصمة، نيويورك جيه إف كيه، وسان فرانسيسكو.

كذلك، تستأنف «طيران الإمارات» عملياتها تدريجياً عبر شبكتها.

وحافظت دبي، منذ استئناف نشاطها السياحي بأمان في يوليو، على مكانتها كواحدة من أكثر وجهات العطلات شعبية في العالم، خصوصاً خلال فصل الشتاء. فقد فتحت المدينة أبوابها أمام الزوار من رجال الأعمال والسياح الدوليين، حيث توفر لهم مجموعة متنوعة من التجارب ذات المستوى العالمي.